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Vila Velha

Projeto define píer flutuante para pescadores da Prainha; entenda

O entrevistado é o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 15:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 mai 2021 às 15:51
A falta de um píer dificulta a atividade pesqueira na Prainha em Vila Velha
A falta de um píer dificulta a atividade pesqueira na Prainha em Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação
Um píer será construído na Prainha, em Vila Velha, para auxiliar o trabalho de pesca artesanal. Atualmente, os pescadores instalados na região chegam até as embarcações tendo que entrar na água ou através de barcos menores. Com o píer, o acesso será agilizado e as embarcações ficarão ordenadas ao longo da estrutura.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, explicou que o projeto é a instalação de um píer flutuante, que deve ser concluído em 60 dias a partir do início das obras. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Paulo Foletto - 18/05/2021
Foletto disse que o material foi escolhido dentro de um processo de inovação interino na secretaria e que a instalação se dá por blocos de material plástico de meio metro quadrado. Considerando o edital que será lançado para aquisição, o valor do píer deve girar em torno de R$ 255 mil.

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