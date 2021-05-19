Projeto define píer flutuante para pescadores da Prainha; entenda

A falta de um píer dificulta a atividade pesqueira na Prainha em Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação

Um píer será construído na Prainha, em Vila Velha, para auxiliar o trabalho de pesca artesanal. Atualmente, os pescadores instalados na região chegam até as embarcações tendo que entrar na água ou através de barcos menores. Com o píer, o acesso será agilizado e as embarcações ficarão ordenadas ao longo da estrutura.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, explicou que o projeto é a instalação de um píer flutuante, que deve ser concluído em 60 dias a partir do início das obras. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Fabio Botacin entrevista Paulo Foletto - 18/05/2021