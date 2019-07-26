Projeto de revitalização em Florianópolis vai servir como base pro ES

A revitalização dos espaços comerciais é destaque no CBN Cotidiano. Em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, a Rua Vidal Ramos, no Centro de cidade, se tornou um verdadeiro case de sucesso ao se tornar um verdadeiro ‘shopping’ a céu aberto e que transformou a realidade do local. E, agora, esse processo exitoso pode se tornar inspiração para as cidades da Grande Vitória. A empresária Rose Macedo Coelho, que liderou esse processo de revitalização, esteve na Grande Vitória, nos últimos dias, a observar a realidade capixaba.

A incursão de Rose começou na quinta-feira (25) pela Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. Também foram visitadas regiões como a do Centro de Vitória, no entorno do Mercado da Capixaba, e o Polo de confecções da Glória, em Vila Velha. Mas, afinal, o que a empresária viu nessas regiões?

“O que vi nas regiões de Cariacica, Vila Velha e em Vitória, no entorno da Capixaba, é que existe uma tentativa do poder público de ajudar o empresário. Mas precisamos ir além: o empresário precisa acreditar nessa revitalização e no processo de mudança! Não adianta só querer esperar que o poder público faça as coisas. O poder público tem o dever de fazer! O empresário precisa de engajar e formar parcerias, por exemplo. Procurar formas de investir em novidades no seu comércio, por exemplo”, ela defende.

Para ela, instituições, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), podem servir como suporte para que o empresário revitalize o seu espaço, mas é necessário um ciclo de apoio: poder público-empresários-instituições. Ela explica que o comércio de rua está perdendo espaço para os shoppings e a internet ano após ano. Mas se o empresário também não buscar formas de se reinventar esse processo fica prejudicado. Apresentar uma boa estrutura, um conceito diferenciado e investir num atendimento diferenciado são alguns do segredos apontados por ela. Confira!