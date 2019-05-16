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REFORMA TRIBUTÁRIA

Projeto de reforma tributária fere pacto federativo, diz especialista

Pela nova proposta, haverá a substituição de cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por um só, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mai 2019 às 11:44
Uma nova proposta de reforma tributária está tramitando na Câmara dos Deputados. O relatório foi lido nesta quarta-feira (15) pelo deputado João Roma (PRB-BA) com recomendação de aprovação do projeto pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A votação, no entanto, ficará para a próxima semana, já que parlamentares querem, antes, ouvir especialistas em tributação. Se aprovado o relatório, haverá autorização para tramitação de uma nova proposta de emenda à Constituição (PEC) para reformar o sistema tributário brasileiro.
Pela nova proposta, haverá a substituição de cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por um só, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). O projeto prevê a cobrança do IBS no destino, ou seja, onde os produtos são comprados e não na origem, onde são produzidos.
O imposto terá, pela proposta, cobrança centralizada, o que segundo o advogados tributarista Luiz Cláudio Allemand, fere o pacto federativo ao retirar de estados e municípios a gestão dos seus recursos arrecadados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cláudio Allemand - 16-05-19

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