Projeto de prevenção de incêndios atingirá 50 mil alunos em Vitória

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo vai lançar oficialmente, na próxima quarta-feira, o projeto ‘Escola Segura’, que pretende mudar a cultura de prevenção de incêndios nas escolas capixabas. O objetivo é traçar planos para evitar a ocorrência de incêndios, e caso aconteça, instruir as pessoas sobre o que fazer nesses casos.

O projeto é fundamentado em três pilares: desburocratização do alvará e licenciamento; projeto de prevenção e emergência com disseminação de conhecimento, e simulados; e o selo de certificação da escola. Segundo o tenente-coronel Scharlyston Paiva, Comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros do ES, um incêndio se dissemina em menos de quatros minutos, e esse tempo é crucial para que os procedimentos de emergência sejam feitos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-cel Scharlyston Paiva - 01-07-19