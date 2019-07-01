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PREVENÇÃO

Projeto de prevenção de incêndios atingirá 50 mil alunos em Vitória

O Escola Segura será lançado nesta quarta-feira (03) pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 12:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 jul 2019 às 12:46
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo vai lançar oficialmente, na próxima quarta-feira, o projeto ‘Escola Segura’, que pretende mudar a cultura de prevenção de incêndios nas escolas capixabas. O objetivo é traçar planos para evitar a ocorrência de incêndios, e caso aconteça, instruir as pessoas sobre o que fazer nesses casos.
 
O projeto é fundamentado em três pilares: desburocratização do alvará e licenciamento; projeto de prevenção e emergência com disseminação de conhecimento, e simulados; e o selo de certificação da escola. Segundo o tenente-coronel Scharlyston Paiva, Comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros do ES, um incêndio se dissemina em menos de quatros minutos, e esse tempo é crucial para que os procedimentos de emergência sejam feitos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-cel Scharlyston Paiva - 01-07-19
 
O ‘Escola Segura’ já está em fase piloto, em escolas municipais de Vitória, e deve estar efetivamente pronto para ser implantado em agosto. A meta para 2019, só na Capital, é implantar o Escola Segura em 103 estabelecimentos educacionais, que somam cerca de 50 mil alunos.

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