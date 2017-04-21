Projeto de ONG prevê construção de 35 usinas de lixo no Espírito Santo

O projeto de uma ONG nacional propõe a construção de 35 usinas de reciclagem de lixo no Espírito Santo. A construção delas depende de interesses empresariais e capital privado. “Já temos a iniciativa privada interessada no negócio e a previsão de investimento nos centros de transbordamento e triagem de resíduos é de R$ 380 milhões”, declara o presidente da Confederação do Elo Social Brasil, Jomateleno dos Santos Teixeira, em entrevista no programa CBN Vitória. A ideia a ser executada, segundo a ONG, será objeto de discussão em um evento no Centro de Convenções de Vitória, na próxima quinta-feira (27).