Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Projeto de ONG prevê construção de 35 usinas de lixo no Espírito Santo
Entrevista

Projeto de ONG prevê construção de 35 usinas de lixo no Espírito Santo

Investimento em construção de centros de transbordamento e triagem de resíduos será de R$ 380 milhões. Já existem empresas interessadas, segundo representante da entidade

Publicado em 21 de Abril de 2017 às 14:32

Publicado em 

21 abr 2017 às 14:32
O projeto de uma ONG nacional propõe a construção de 35 usinas de reciclagem de lixo no Espírito Santo. A construção delas depende de interesses empresariais e capital privado. “Já temos a iniciativa privada interessada no negócio e a previsão de investimento nos centros de transbordamento e triagem de resíduos é de R$ 380 milhões”, declara o presidente da Confederação do Elo Social Brasil, Jomateleno dos Santos Teixeira, em entrevista no programa CBN Vitória. A ideia a ser executada, segundo a ONG, será objeto de discussão em um evento no Centro de Convenções de Vitória, na próxima quinta-feira (27).
Entrevista - Paulo Rogerio -Jomateleno dos Santos Teixeira - 21-04-2017.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados