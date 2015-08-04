Projeto de lei em caráter de urgência para proibir o Uber em Vitória

Considerado um dos aplicativos mais populares do mundo, o Uber está presente em 295 cidades, em 55 países. Mas no Brasil, o serviço atua em apenas quatro cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. O aplicativo disponibiliza motoristas profissionais, em carros de luxo como serviço de táxi, com pagamento realizado pelo próprio aplicativo, com cartão de crédito.

O aplicativo no centro de um debate juntamente com taxistas, que alegam ilegalidade do serviço e exigem suspensão e até proibição de uso. Em Vitória, o Uber ainda não funciona e, por enquanto, não tem pretensão de chegar às ruas capixabas, mas um projeto de lei que já está tramitando na Câmara de Vereadores em caráter de urgência pode proibir o aplicativo caso ele chegue por aqui.

A autoria do projeto é do vereador Rogerinho Pinheiro. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o vereador alega que a tecnologia afronta leis federal e municipal. Ouça na íntegra: