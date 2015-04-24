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SISTEMA POLÍTICO

Projeto de criação do voto distrital para vereadores avança no Senado

Pela proposta, cada município seria dividido em distritos e cada um deles elegeria um representante para a Câmara de Vereadores

Publicado em 23 de Abril de 2015 às 22:22

Publicado em 

23 abr 2015 às 22:22
Foi aprovado pelo Senado, o projeto que institui o voto distrital para eleições de vereadores nos municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores. O projeto altera a lei eleitoral para fixar o sistema de votação distrital às Câmaras de Vereadores. O número de distritos do município será, pelo projeto, igual ao número de vagas da Câmara Municipal. Cada partido fica autorizado a registrar apenas um candidato por distrito. 
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o procurador federal, Adriano Sant'Ana Pedra e professor da FDV, analisa o projeto e fala sobre a aproximação com o eleitor que o novo sistema poderia permitir, mas também alerta sobre o posicionamento dos partido políticos. Ouça e entenda:
Entrevista - Fábio Botacin - Procurador Pedra - 23-04-15

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