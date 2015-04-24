Projeto de criação do voto distrital para vereadores avança no Senado

Foi aprovado pelo Senado, o projeto que institui o voto distrital para eleições de vereadores nos municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores. O projeto altera a lei eleitoral para fixar o sistema de votação distrital às Câmaras de Vereadores. O número de distritos do município será, pelo projeto, igual ao número de vagas da Câmara Municipal. Cada partido fica autorizado a registrar apenas um candidato por distrito.