Projeto da Ufes trata dor orofacial de pacientes da Grande Vitória

Composto por alunos e docentes de fisioterapia da Ufes de Maruípe, o Projeto Alívio é um projeto de extensão que visa tratar estes pacientes que sofrem disfunção temporomandibular (DTM), um distúrbio que compromete a articulação da mandíbula e dos músculos ao redor. Para isso, o projeto abriu o chamamento de voluntários para um tratamento de seis semanas. Na entrevista deste sábado (08), a fisioterapeuta e docente da Ufes, Fernanda Mayrink explica como a Disfunção Temporomandibular (DTM) afeta a vida dos pacientes. Ouça a conversa completa!