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Projeto Alívio

Projeto da Ufes trata dor orofacial de pacientes da Grande Vitória

Objetivo é tratar pacientes com disfunção temporomandibular (DTM) que compromete a articulação da mandíbula e dos músculos ao redor

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 11:49

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 set 2023 às 11:49
Dor na mandíbula, DTM
Dor na mandíbula, DTM Crédito: Freepik
Composto por alunos e docentes de fisioterapia da Ufes de Maruípe, o Projeto Alívio é um projeto de extensão que visa tratar estes pacientes que sofrem disfunção temporomandibular (DTM), um distúrbio que compromete a articulação da mandíbula e dos músculos ao redor. Para isso, o projeto abriu o chamamento de voluntários para um tratamento de seis semanas. Na entrevista deste sábado (08), a fisioterapeuta e docente da Ufes, Fernanda Mayrink explica como a Disfunção Temporomandibular (DTM) afeta a vida dos pacientes. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - FERNANDA - 17.29s - 09-09-23

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