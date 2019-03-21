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IMPACTO DE VIZINHANÇA

Projeto da Leroy Merlin será apresentado a moradores de Vitória

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Márcio Passos, detalhou o objetivo da audiência nesta quinta-feira (21)

Publicado em 21 de Março de 2019 às 12:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mar 2019 às 12:20
Megaloja da marca francesa será instalada no terreno do aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vitória vai apresentar aos moradores da capital o projeto de construção de uma megaloja da Leroy Merlin no entorno do Aeroporto de Vitória. O empreendimento ficará em uma área de quase 16 mil metros quadrados entre as avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader. Nesta audiência será apresentado o Estudo de Impacto de Vizinhança. A audiência para apresentação acontece nesta quinta-feira (21) às 19h, no Hotel Quality, na Mata da Praia. Além da área de construção, está prevista uma área de estacionamento com 338 vagas de automóveis e 11 para motos, conforme explica em entrevista à CBN, Márcio Passos, secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória. Confira! 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Passos - 21-03-19
 

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