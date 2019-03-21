Projeto da Leroy Merlin será apresentado a moradores de Vitória

A Prefeitura de Vitória vai apresentar aos moradores da capital o projeto de construção de uma megaloja da Leroy Merlin no entorno do Aeroporto de Vitória. O empreendimento ficará em uma área de quase 16 mil metros quadrados entre as avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader. Nesta audiência será apresentado o Estudo de Impacto de Vizinhança. A audiência para apresentação acontece nesta quinta-feira (21) às 19h, no Hotel Quality, na Mata da Praia. Além da área de construção, está prevista uma área de estacionamento com 338 vagas de automóveis e 11 para motos, conforme explica em entrevista à CBN, Márcio Passos, secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória. Confira!