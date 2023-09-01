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Projeto combate violência doméstica em condomínios de Vitória

Quem explica como denunciar é a gerente de Políticas de Cidadania e Direitos Humanos, Renata Segóvia

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2023 às 10:37
Violência doméstica
Violência doméstica Crédito: Canva Pro
Depois que a Lei 9.653/2020 foi aprovada, os síndicos e administradores de condomínios passaram a ter um papel importante no combate a casos de violência doméstica. Isso porque, qualquer ocorrência envolvendo mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência deve ser devidamente denunciada. 
Para ajudar a alertar os condôminos sobre a importância de denunciar os casos, a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, através da Coordenação de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, criou o projeto "Mulheres Seguras, Condomínio Seguro".
Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Políticas de Cidadania e Direitos Humanos, Renata Segóvia, explica os detalhes do projeto. Ouça a conversa completa! Quem quiser agendar uma visita do projeto, pode acionar pelo número de mensagens (27) 98125 0138. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Renata Segóvia - 01-09-23.mp3

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