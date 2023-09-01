Projeto combate violência doméstica em condomínios de Vitória

Violência doméstica Crédito: Canva Pro

Depois que a Lei 9.653/2020 foi aprovada, os síndicos e administradores de condomínios passaram a ter um papel importante no combate a casos de violência doméstica. Isso porque, qualquer ocorrência envolvendo mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência deve ser devidamente denunciada.

Para ajudar a alertar os condôminos sobre a importância de denunciar os casos, a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, através da Coordenação de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, criou o projeto "Mulheres Seguras, Condomínio Seguro".

Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Políticas de Cidadania e Direitos Humanos, Renata Segóvia, explica os detalhes do projeto. Ouça a conversa completa! Quem quiser agendar uma visita do projeto, pode acionar pelo número de mensagens (27) 98125 0138.