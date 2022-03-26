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Homenagem

Projeto "Árvore da Vida" homenageia mortos pela Covid-19 no ES

Será feita a doação de mudas de árvores nativas para os enlutados e pessoas que passarem pelo local.

Publicado em 26 de Março de 2022 às 12:35

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 mar 2022 às 12:35
Árvore da Vida
Árvore da Vida Crédito: Divulgação
A pandemia da Covid-19 afetou drasticamente o bem-estar sócio emocional e físico de bilhões de pessoas em todo o mundo e lançou-nos a todos, em menor ou maior intensidade, a um processo de luto. Uma forma de homenagem a todas as pessoas que morreram durante esse período criando um “memorial-vivo”: esse é o objetivo de Carlos Marcelo de Assis Souza, idealizador do projeto "Árvore da Vida", que deseja que a ação se torne um símbolo de esperança e vida, para fortalecer os laços sociais e promover valores como solidariedade, empatia, respeito e gratidão. Será feita a doação de mudas de árvores nativas para os enlutados e pessoas que passarem pelo local. Em entrevista à CBN Vitória, ele traz detalhes da iniciativa!
Entrevista Patrícia Vallim - Carlos Marcelo Assis Souza - 26-03-22

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