Projeto "alivia" as taxas cobradas de donos de áreas em regime de ocupação

O futuro de quem é dono de um imóvel em terreno de marinha está agora nas mãos do Congresso. Começa a ser votado o relatório da medida provisória que permite a União vender essas áreas ou integralizá-las em cotas de fundos de investimentos. A negociação é uma das alternativas do governo federal para aliviar as contas públicas e reduzir o déficit fiscal.

O texto que chega à Câmara Federal já passou por uma comissão mista composta por senadores e deputados e traz mudanças em relação as propostas originais. O relatório mantém a comercialização dos imóveis, mas “alivia” as taxas cobradas de donos de áreas em regime de ocupação e ainda cria um novo cálculo para o laudêmio. Na nova tentativa de beneficiar os moradores de áreas da União, a taxa de ocupação baixa de 5% para 2% – apenas para quem foi inscrito após 1988. A maior economia virá da revisão do cálculo do laudêmio, cobrado durante a venda de um imóvel.

Hoje, o governo tarifa a operação em 5% do valor, levando em consideração as benfeitorias realizadas na área. A ideia é aplicar o percentual apenas no preço do terreno, o que diminuirá os custos ao comprador. Em entrevista ao CBN Vitória, o deputado federal Lelo Coimbra, relator da Medida Provisória 691/2015, justifica o fato da não inclusão de Vitória por ser ilha sede de município. Para ele, este assunto está sendo tratado por Emenda Constitucional, que estaria acima da Medida Provisória.