Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Projeto "alivia" as taxas cobradas de donos de áreas em regime de ocupação
Entrevista

Projeto "alivia" as taxas cobradas de donos de áreas em regime de ocupação

Ralatório mantém a comercialização dos imóveis e e ainda cria um novo cálculo para o laudêmio

Publicado em 18 de Novembro de 2015 às 14:15

Publicado em 

18 nov 2015 às 14:15
O futuro de quem é dono de um imóvel em terreno de marinha está agora nas mãos do Congresso. Começa a ser votado o relatório da medida provisória que permite a União vender essas áreas ou integralizá-las em cotas de fundos de investimentos. A negociação é uma das alternativas do governo federal para aliviar as contas públicas e reduzir o déficit fiscal.
O texto que chega à Câmara Federal já passou por uma comissão mista composta por senadores e deputados e traz mudanças em relação as propostas originais. O relatório mantém a comercialização dos imóveis, mas “alivia” as taxas cobradas de donos de áreas em regime de ocupação e ainda cria um novo cálculo para o laudêmio. Na nova tentativa de beneficiar os moradores de áreas da União, a taxa de ocupação baixa de 5% para 2% – apenas para quem foi inscrito após 1988. A maior economia virá da revisão do cálculo do laudêmio, cobrado durante a venda de um imóvel.
Hoje, o governo tarifa a operação em 5% do valor, levando em consideração as benfeitorias realizadas na área. A ideia é aplicar o percentual apenas no preço do terreno, o que diminuirá os custos ao comprador. Em entrevista ao CBN Vitória, o deputado federal Lelo Coimbra, relator da Medida Provisória 691/2015, justifica o fato da não inclusão de Vitória por ser ilha sede de município. Para ele, este assunto está sendo tratado por Emenda Constitucional, que estaria acima da Medida Provisória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lelo Coimbra - 18-11-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados