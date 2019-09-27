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Proibição de garrafas leva mais segurança ao Viradão, diz secretário

Confira a programação completa do evento, que é realizado desde a Casa Porto até o Parque Moscoso

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 20:38

Publicado em 

27 set 2019 às 20:38
Viradão Cultural de Vitória, no Centro Crédito: Elizabeth Nader / PMV
O final de semana será marcado pela realização de mais uma edição do “Viradão Vitória”. O evento reúne, no Centro da capital capixaba, música, dança, teatro, cinema e poesia. A programação é vasta e acontece em pontos tradicionais e em palcos montados desde a Casa Porto, no início da Avenida Jerônimo Monteiro até o Parque Moscoso. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, explica que há melhoria na iluminação na região para receber a população entre outros pontos de destaque. "Um ponto que é importante destacar é o decreto que proíbe a comercialização de garrafas de vidro. Isso traz mais segurança e mais limpeza para o evento", explica.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Francisco Grijó - 27-09-19
As atividades do Viradão vão ocorrer por todo o Centro de Vitória, começando às 18 horas no sábado até as 20 horas do domingo . Vão ocorrer atividades na Casa Porto, na Fafi, na rua Quintino Bocaiuva e na Sete de Setembro, nas praças Ubaldo Ramalhete, Costa Pereira e Oito, na Escadaria São Diogo, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro Cultural Sesc Glória, na Biblioteca Municipal e no Parque Moscoso.
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