Proibição de garrafas leva mais segurança ao Viradão, diz secretário

O final de semana será marcado pela realização de mais uma edição do “Viradão Vitória”. O evento reúne, no Centro da capital capixaba, música, dança, teatro, cinema e poesia. A programação é vasta e acontece em pontos tradicionais e em palcos montados desde a Casa Porto, no início da Avenida Jerônimo Monteiro até o Parque Moscoso. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, explica que há melhoria na iluminação na região para receber a população entre outros pontos de destaque. "Um ponto que é importante destacar é o decreto que proíbe a comercialização de garrafas de vidro. Isso traz mais segurança e mais limpeza para o evento", explica.