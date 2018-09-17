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ENTREVISTA

Proibição de foto na hora de votar é proteção, diz secretário do TRE

Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES explica que isso está previsto desde 1997 para coibir a compra de votos e também a coação do eleitor

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 19:05

Publicado em 

17 set 2018 às 19:05
Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas
"A urna eletrônica possui mais de 30 dispositivos de segurança". A explicação é do secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, em entrevista à Rádio CBN Vitória. A confiabilidade nas urnas voltou a ser alvo de correntes nas redes sociais desde o final de semana. "O importante é falar sobre os mecanismos de transparência do voto na urna eletrônica. Por exemplo, no dia da eleição, há um sorteio de urnas para serem auditadas por partidos e Ministério Público. Muita gente diz que a urna não pode ser auditada e isso não é verdade", destacou. Ouça a entrevista na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Danilo Marchiori - 17-09-18.mp3
Danilo também explica que orientações que circularam sobre a foto na hora de registrar o voto, o que é vedado pela Lei. "Não é possível. E a legislação é de 1997. É proibido portar aparelho de telefonia celular, filmadoras ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Isso é uma proteção do voto do eleitor. Se feito, esse registro (foto) abre uma possibilidade para ser usado como comprovação na compra do voto, ou usado para coação. Por exemplo, pessoas que votam em comunidades dominadas por facções criminosas, ela pode ser coagida a votar. Por isso essa proibição".
E ainda há quem tenha recebido vídeos sobre registrar o nome do candidato ao lado da assinatura na folha de presença na seção. "Onde tem biometria, você não tem nem assinatura".

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