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Economia

Programas de fidelidade: como transformar suas compras em vantagens?

Ouça as dicas da gerente de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes, Ísis Parteli

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 set 2024 às 11:00
cartão de crédito, juros, taxa de juros
cartão de crédito, juros, taxa de juros Crédito: Freepik
Segundo a pesquisa Panorama da Fidelização no Brasil 2023, realizada pelo Tudo Sobre Incentivos (TSI) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), o crescimento no percentual de pessoas que preferem realizar suas compras em marcas que oferecem programas de fidelidade ou benefícios passou de 72%, em 2022, para 85,2%, em 2023. Os números chamam a atenção e refletem o interesse por programas de fidelidade e das chamadas "milhas", que podem ajudar a economizar em viagens ou mesmo na compra de produtos e serviços. E vai a dica de especialistas: muita gente acha que só é possível acumular milhas por meio de viagens de avião, ou do uso dos cartões de crédito. No entanto, algumas pessoas já estão descobrindo que as compras do dia a dia podem se tornar a principal maneira de juntar esse tipo de bônus. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes, Ísis Parteli, formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com MBA em Controladoria e Finanças, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ísis Parteli - 12-09-24,.mp3

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