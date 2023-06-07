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O retorno!

Programação, artistas e o clima da cidade: todos os detalhes do Festival de Alegre

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o produtor Salim Neto, da organização do evento, traz os detalhes do festival

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 17:51

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

07 jun 2023 às 17:51
Foto do público no Festival de Alegre de 2012
Foto do público no Festival de Alegre de 2012 Crédito: Arquivo/A Gazeta
O Festival de Alegre está de volta! Nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Parque de Exposições de Alegre, o público poderá aproveitar shows com grandes nomes da música nacional, como Ana Castela, Léo Santana, João Gomes, Dennis, Alok, Menos é Mais, entre outros, a partir das 19h. O Festival de Alegre, que começou com concursos musicais, com o passar do tempo, se tornou o maior festival de música do Espírito Santo, se consagrando um dos maiores do Brasil, atingindo mais de 100.000 mil turistas durante todos os dias do evento. Em entrevista ao CBN Cotidiano, um dos produtores do evento, Salim Neto, traz os detalhes de como será a programação neste ano. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Salim Neto - 07-06-23

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