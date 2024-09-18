Programa oferece descontos para empresas com débito de ICMS

Impostos Crédito: Pixabay

A partir da próxima segunda (23), empresas autuadas por falta de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias Serviços (ICMS) poderão aderir ao programa Regularize Capixaba e renegociar dívidas. Quem aderir ao programa poderá conseguir descontos de até 100% nos juros de mora, a depender da forma de pagamento. Pessoas físicas, microempresas e empresas em processo de recuperação judicial poderão parcelar o pagamento em até 145 vezes. Em entrevista à CBN Vitória, a procuradora-chefe do Núcleo de Transação Tributária da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) Thaís Eduão detalha o edital. Ouça a conversa completa!

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Todo procedimento é feito de forma online e podem participar pessoas físicas e jurídicas com débitos de ICMS constituído até 31 de dezembro de 2023.

- Para quem é destinado o programa Regularize Capixaba: O programa é destinado a pessoas físicas e jurídicas que possuem débitos de ICMS constituído até 31 de dezembro de 2023.

- Por que as empresas devem participar: As empresas devem participar para aproveitar as condições especiais oferecidas pelo programa, que possibilitam a regularização de débitos com condições financeiras mais favoráveis, ajudando a aliviar o impacto financeiro das dívidas.

- Quais são os principais benefícios e diferenciais que o programa pode oferecer às empresas:

Desconto de 100% nos juros: Redução total dos encargos sobre a dívida.

Desconto de 50% na multa: Para pagamentos à vista, reduzindo significativamente o valor final a ser pago.

Desconto de 30% na multa: Para pagamentos parcelados, oferecendo uma vantagem mesmo para quem não pode quitar o débito de uma só vez.

- Como funciona o processo: O processo é realizado de forma online. As inscrições estão abertas de 23 de setembro a 31 de outubro. Os contribuintes interessados devem acessar a plataforma online, preencher os requisitos e optar pelas condições de pagamento que melhor se adequem às suas necessidades, aproveitando os descontos oferecidos pelo programa.