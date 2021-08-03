Programa de tempo integral deve beneficiar 30 mil alunos no ES

Lançado nesta segunda-feira (2) no Espírito Santo, o Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti). O projeto de lei, que será encaminhado à Assembleia Legislativa, estabelece o repasse direto aos municípios do valor de R$ 3 mil por estudante ao ano, durante um período de três anos. Ainda, de acordo com o projeto, devem ser ofertadas cerca de 30 mil vagas por ano, com investimento total de R$ 270 milhões neste período. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, fala sobre o assunto. A ação visa cumprir a meta 6 dos Planos Nacional e Estadual de Educação, que tem o objetivo oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas.