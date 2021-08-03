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Educação

Programa de tempo integral deve beneficiar 30 mil alunos no ES

Meta 6 dos Planos Nacional e Estadual de Educação prevê educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2021 às 11:09
Sala de aula, escola, retomada das aulas
Escolas  Crédito: Pexels
Lançado nesta segunda-feira (2) no Espírito Santo, o Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti). O projeto de lei, que será encaminhado à Assembleia Legislativa, estabelece o repasse direto aos municípios do valor de R$ 3 mil por estudante ao ano, durante um período de três anos. Ainda, de acordo com o projeto, devem ser ofertadas cerca de 30 mil vagas por ano, com investimento total de R$ 270 milhões neste período. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, fala sobre o assunto. A ação visa cumprir a meta 6 dos Planos Nacional e Estadual de Educação, que tem o objetivo oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor de Angelo - 03-08-21
Plano Nacional de Educação (PNE)
Conforme a Lei nº 13.005/2014, está em vigor o Plano Nacional de Educação (PNE), que contém diretrizes, metas e estratégias para a educação no País no horizonte 2014-2024. Após o lançamento do PNE, estados e municípios tiveram o prazo de um ano para o lançamento de Planos de Educação locais. Desse modo, em 2015, entrou em vigor a Lei nº 10.382/2015 no Espírito Santo, que aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) do Espírito Santo para o período 2015-2025.

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