Programa de educação vai atingir 25 mil estudantes até 2018

Escola Viva atingirá 25 mil alunos do Ensino Médio da rede pública estadual até 2018. A previsão é de que sejam construídas 30 escolas para receber o projeto, cada uma com capacidade para até 850 matrículas, explica o secretário de Estado de Educação, Haroldo Corrêa Rocha.

Os locais onde serão implantados o Escola Viva ainda estão sendo definidos, mas devem contemplar bairros na Grande Vitória com maior vulnerabilidade social. O projeto visa ampliar o tempo de permanência dos alunos das atuais quatro horas para até 9 horas e 30 minutos.