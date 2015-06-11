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ESCOLA VIVA

Programa de educação vai atingir 25 mil estudantes até 2018

Previsão é de que sejam construídas 30 escolas para receber o Escola Viva

Publicado em 11 de Junho de 2015 às 15:42

Publicado em 

11 jun 2015 às 15:42
Escola Viva atingirá 25 mil alunos do Ensino Médio da rede pública estadual até 2018. A previsão é de que sejam construídas 30 escolas para receber o projeto, cada uma com capacidade para até 850 matrículas, explica o secretário de Estado de Educação, Haroldo Corrêa Rocha.
Os locais onde serão implantados o Escola Viva ainda estão sendo definidos, mas devem contemplar bairros na Grande Vitória com maior vulnerabilidade social. O projeto visa ampliar o tempo de permanência dos alunos das atuais quatro horas para até 9 horas e 30 minutos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Haroldo Rocha - 11-06-15

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