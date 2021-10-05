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Cibercidadão

Programa busca capixabas com ideias que possam aperfeiçoar serviços estaduais

O entrevistado é o presidente do Prodest, Tasso Lugon

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 09:32

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

05 out 2021 às 09:32
O assunto é inovação Crédito: Freepik
O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), órgão que armazena os dados de departamentos públicos capixabas, está pedindo a participação de cidadãos para melhorar serviços estaduais. As pessoas que têm ideias ou projetos sobre como aperfeiçoar algum serviço podem entrar em contato no site cibercidadao.prodest.es.gov.br. Por exemplo, um aplicativo que melhore a marcação de consultas em unidades de saúde. Ideias como essa devem ser descritas no site. Posteriormente, um evento vai reunir técnicos e faculdades públicas e privadas para debater as propostas e possíveis soluções. Os detalhes são do presidente do Prodest, Tasso Lugon, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Mário Bonella entrrevista Tasso Lugon - 04/10/2021

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