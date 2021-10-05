Programa busca capixabas com ideias que possam aperfeiçoar serviços estaduais

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), órgão que armazena os dados de departamentos públicos capixabas, está pedindo a participação de cidadãos para melhorar serviços estaduais. As pessoas que têm ideias ou projetos sobre como aperfeiçoar algum serviço podem entrar em contato no site cibercidadao.prodest.es.gov.br. Por exemplo, um aplicativo que melhore a marcação de consultas em unidades de saúde. Ideias como essa devem ser descritas no site. Posteriormente, um evento vai reunir técnicos e faculdades públicas e privadas para debater as propostas e possíveis soluções. Os detalhes são do presidente do Prodest, Tasso Lugon, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: