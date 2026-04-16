Profissionais negras e negros ocupam menos cargos de gestão nas escolas, aponta pesquisa

Estudo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação (PPGPE/Ufes) aponta que para que uma pessoa negra alcance o cargo de coordenação pedagógica nas escolas, é necessário um nível de qualificação superior ao de profissionais brancas e brancos. A pesquisa, que teve como campo de análise escolas da rede estadual de ensino, revelou que 100% das pessoas coordenadoras pedagógicas autodeclaradas pretas possuem títulos de mestrado ou doutorado, enquanto a maioria das pessoas coordenadoras brancas tem somente especialização. Apesar da alta qualificação, pessoas pretas ocupam apenas 18,2% das vagas de gestão, ao passo que pessoas brancas concentram 59,1% das funções, evidenciando que o preparo acadêmico superior não é suficiente para romper as barreiras de acesso ao comando das escolas.
Intitulada "Articulação da educação antirracista pela coordenação pedagógica em escolas da rede estadual de ensino do Espírito Santo", a dissertação de mestrado foi desenvolvida pelo pesquisador Josimar Nunes. O desenvolvimento da pesquisa e do produto educacional contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Josimar Nunes Pereira de Freitas -16-04-26.mp3