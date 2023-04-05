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Redes Sociais

"Ciberbarroco: Biopoder na Digitalidade"

Professor do ES lança novo livro sobre redes sociais e era digital

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor, pesquisador e escritor José Antonio Martinuzzo, fala sobre o assunto!

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 17:56

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

05 abr 2023 às 17:56
Entrevista CB
O escritor José Antônio Martinuzzo, em entrevista ao CBN Cotidiano Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
"A vida nas redes sociais é de aparência". Esta é uma das análises do professor, escritor e psicanalista José Antonio Martinuzzo. Ele lança seu novo livro, "Ciberbarroco: Biopoder na Digitalidade", na quinta-feira, 13 de abril, das 19h às 21h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória. O lançamento é nacional, pela Editora Mauad, do Rio de Janeiro. Em discussão, a estratégia que governa as redes sociais – e seus usuários. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o escritor fala sobre o livro. 
"O livro é sobre o que está por trás dos ciberterritórios da internet, especialmente das redes sociais. Defendo que os donos desse novo lugar de vivência querem um poder sem limites (agir segundo a suas próprias leis), que o grande negócio é a captura e gestão da atenção, e que a ética-estética que governa os laços sociais, incentivada pelos proprietários, é a da aparência como realidade. Assim foi com o Barroco, assim é agora, por isso, Ciberbarroco", conta. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - José Antonio Martinuzzo - 05-04-23

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