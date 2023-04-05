Professor do ES lança novo livro sobre redes sociais e era digital

"A vida nas redes sociais é de aparência" . Esta é uma das análises do professor, escritor e psicanalista José Antonio Martinuzzo. Ele lança seu novo livro, "Ciberbarroco: Biopoder na Digitalidade" , na quinta-feira, 13 de abril, das 19h às 21h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória. O lançamento é nacional, pela Editora Mauad, do Rio de Janeiro. Em discussão, a estratégia que governa as redes sociais – e seus usuários. Em entrevista ao CBN Cotidiano , o escritor fala sobre o livro.

"O livro é sobre o que está por trás dos ciberterritórios da internet, especialmente das redes sociais. Defendo que os donos desse novo lugar de vivência querem um poder sem limites (agir segundo a suas próprias leis), que o grande negócio é a captura e gestão da atenção, e que a ética-estética que governa os laços sociais, incentivada pelos proprietários, é a da aparência como realidade. Assim foi com o Barroco, assim é agora, por isso, Ciberbarroco", conta. Ouça a conversa completa!

