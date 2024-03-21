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Professor do ES é finalista de Olimpíada de Matemática com jogo de tabuleiro

Ouça a entrevista com Thiago Cézar de Pádua Rosa

Publicado em 21 de Março de 2024 às 17:31

Publicado em 

21 mar 2024 às 17:31
Professor Thiago com o jogo capixaba
Professor Thiago com o jogo capixaba Crédito: Arquivo pessoal
Um professor de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, é finalista da Olímpiada Brasileira dos Professores de Matemática (OBPM) após ter criado um jogo de tabuleiro para os alunos do ensino médio. Batizado de "Banco Imobiliário Capixaba", o jogo apresenta pontos turísticos do Estado e a cultura local, ao mesmo tempo que ensina os alunos a desenvolverem contagem de dados e probabilidades. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Thiago Cézar de Pádua Rosa explica como surgiu a ideia do jogo. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Thiago César de Pádua Rosa - 21-03-24

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