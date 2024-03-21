Professor do ES é finalista de Olimpíada de Matemática com jogo de tabuleiro

Um professor de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, é finalista da Olímpiada Brasileira dos Professores de Matemática (OBPM) após ter criado um jogo de tabuleiro para os alunos do ensino médio. Batizado de "Banco Imobiliário Capixaba", o jogo apresenta pontos turísticos do Estado e a cultura local, ao mesmo tempo que ensina os alunos a desenvolverem contagem de dados e probabilidades. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Thiago Cézar de Pádua Rosa explica como surgiu a ideia do jogo. Ouça a conversa completa!