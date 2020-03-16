Professor de Linhares com coronavírus pesou para suspensão de aulas

No último sábado (14), um professor, morador de Linhares, foi diagnosticado com coronavírus. Um dia após, a prefeitura convocou reunião que contou com secretários municipais e foi definido um plano de ação para lidar com o novo cenário e dentre as medidas acertadas está a suspensão das aulas em toda a rede municipal de ensino por uma semana e suspensão de projetos sociais que envolvem a terceira idade. Além do caso confirmado do novo coronavírus, Linhares possui 10 casos suspeitos da doença e que estão em investigação. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Saulo Rodrigues Meireles, secretário de Saúde de Linhares, explica que esse caso motivou uma análise sobre a situação das escolas que levou à decisão pela suspensão. Outras medidas também foram tomadas, como cancelamento de eventos e a preparação dos hospital da cidade para atender a casos da doença. Ouça: