Professor da Ufes é premiado com estudo sobre doenças da retina

À frente do estudo "Angiogênese da retina e coroide: biomarcadores e engenharia genética", o doutor Thiago Cabral, professor de Oftalmologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pesquisador da Escola Paulista de Medicina (Unifesp) e da Columbia University, recebeu, na última semana, a principal premiação concedida neste ano pela Academia Nacional de Medicina (ANM) na categoria Ciências Aplicadas à Medicina.

O trabalho realizado pelo professor traz grande contribuição para o diagnóstico e para novas terapias em doenças responsáveis por grande parte da cegueira nos dias atuais, como doença macular (DMRI), retinopatia diabética e doenças vasculares da retina e coroide.

Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (21), Thiago Cabral detalha a pesquisa, que tem a coautoria de Júlia Polido (perita da Diretoria de Atenção à Saúde da Ufes) e Luiz Guilherme Mello (voluntário do setor de Oftalmologia do Hospital Universitário). Acompanhe a detalhes dessa conversa!