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Prêmio nacional

Professor da Ufes é premiado com estudo sobre doenças da retina

Acompanhe a entrevista do doutor Thiago Cabral, professor de Oftalmologia da Ufes e pesquisador da Escola Paulista de Medicina (Unifesp) e da Columbia University, à CBN Vitória neste sábado (22)

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 10:34

Publicado em 

22 ago 2020 às 10:34
À frente do estudo "Angiogênese da retina e coroide: biomarcadores e engenharia genética", o doutor Thiago Cabral, professor de Oftalmologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pesquisador da Escola Paulista de Medicina (Unifesp) e da Columbia University, recebeu, na última semana, a principal premiação concedida neste ano pela Academia Nacional de Medicina (ANM) na categoria Ciências Aplicadas à Medicina.
O trabalho realizado pelo professor traz grande contribuição para o diagnóstico e para novas terapias em doenças responsáveis por grande parte da cegueira nos dias atuais, como doença macular (DMRI), retinopatia diabética e doenças vasculares da retina e coroide.
Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (21), Thiago Cabral detalha a pesquisa, que tem a coautoria de Júlia Polido (perita da Diretoria de Atenção à Saúde da Ufes) e Luiz Guilherme Mello (voluntário do setor de Oftalmologia do Hospital Universitário). Acompanhe a detalhes dessa conversa!
Entrevista - Patricia Vallim - Dr. Thiago Cabral - 22-08-20

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