Professor dá dicas importantes para fazer uma boa prova no Enem 2018

Agora falta pouco! O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 vai ser realizado neste domingo, dia 04, e 11 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal. Mais de 5,5 milhões de estudantes que sonham entrar na faculdade por meio de vestibulares, SiSU, ProUni e FIES são esperados para as provas. Em cinco horas e trinta minutos de duração, os estudantes terão de resolver 45 questões de múltipla escolha sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e outras 45 de Ciências Humanas, que agrega as disciplinas de Geografia e História, além da redação.