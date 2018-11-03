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ENTREVISTAS

Professor dá dicas importantes para fazer uma boa prova no Enem 2018

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 vai ser realizado neste domingo, dia 04, e 11 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 12:19

Publicado em 

03 nov 2018 às 12:19
Agora falta pouco! O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 vai ser realizado neste domingo, dia 04, e 11 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal. Mais de 5,5 milhões de estudantes que sonham entrar na faculdade por meio de vestibulares, SiSU, ProUni e FIES são esperados para as provas. Em cinco horas e trinta minutos de duração, os estudantes terão de resolver 45 questões de múltipla escolha sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e outras 45 de Ciências Humanas, que agrega as disciplinas de Geografia e História, além da redação.
No domingo seguinte (11), será a vez das 90 questões de Ciências da Natureza, segmento que compreende Física, Química e Biologia, além de Matemática. O segundo dia de provas tem cinco horas de duração. Mas, afinal, quais são as dicas dos professores para mandar bem na prova?
Confira a entrevista com José Cândido Rifan Sueth, Professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e doutor em História pela Ufes, que já lecionou em cursinhos preparatórios de variadas instituições e dá as dicas.
Entrevista - John Gomes - José Cândido Rifan Sueth - 8.36s - 03-11-18

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