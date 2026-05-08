Produtos Ypê suspensos pela Anvisa: Vigilância Sanitária explica riscos de contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (7), a suspensão da fabricação, comercialização e o recolhimento de dezenas de produtos da marca Ypê. A decisão foi tomada após uma avaliação técnica identificar risco de contaminação microbiológica em itens fabricados na unidade da Química Amparo, em Amparo (SP). A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.
O que significa o risco de contaminação microbiológica? Reportagem do “G1” explica que é a presença indesejada de microrganismos patogênicos (bactérias, fungos e vírus) que produzem toxinas e podem causar doenças ou irritações. Ainda, de acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.
· LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
· LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ
· LAVA LOUÇAS YPÊ
· LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE
· LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN
· LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR
· LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO
· TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM
· LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ
· LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA
· DESINFETANTE BAK YPÊ
· DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL
· DESINFETANTE PERFUMADO ATOL
· DESINFETANTE PINHO YPE
· LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT
Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da Vigilância Sanitária de Vitória, Viviani Barreto, orienta aos consumidores sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
