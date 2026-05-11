Produtos Ypê: conheça seus direitos e o que fazer com os que estão em casa

Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de 24 produtos da Ypê. Além de suspender a fabricação, a comercialização e a distribuição do sabão líquido para roupas e desinfetante da marca, de todos os lotes cuja numeração final é 1. Contudo, mais recentemente, a Ypê informou na última sexta-feira (8) que apresentou um recurso à Anvisa contra a resolução que determinou o recolhimento e a interrupção da fabricação, da comercialização, da distribuição e do uso desses produtos. O recurso da Ypê deverá ser julgado nos próximos dias pela Diretoria Colegiada da Anvisa. A agência afirmou, no entanto, que mantém a avaliação técnica de risco sanitário diante do que foi verificado na inspeção da linha de fabricação dos produtos da marca, na unidade da Química Amparo, em Amparo (SP).