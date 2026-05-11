Produtos Ypê: conheça seus direitos e o que fazer com os que estão em casa

Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de 24 produtos da Ypê. Além de suspender a fabricação, a comercialização e a distribuição do sabão líquido para roupas e desinfetante da marca, de todos os lotes cuja numeração final é 1. Contudo, mais recentemente, a Ypê informou na última sexta-feira (8) que apresentou um recurso à Anvisa contra a resolução que determinou o recolhimento e a interrupção da fabricação, da comercialização, da distribuição e do uso desses produtos. O recurso da Ypê deverá ser julgado nos próximos dias pela Diretoria Colegiada da Anvisa. A agência afirmou, no entanto, que mantém a avaliação técnica de risco sanitário diante do que foi verificado na inspeção da linha de fabricação dos produtos da marca, na unidade da Química Amparo, em Amparo (SP).
A recomendação ao consumidor segue a mesma, ainda segundo a agência. A Anvisa orienta que as pessoas NÃO usem os produtos indicados e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre o procedimento de recolhimento, troca, devolução, ressarcimento ou demais providências cabíveis. Diante desse cenário, surgem dúvidas: tenho produtos em casa, devo interromper o uso? Devo descartar? Preciso devolver? Não consigo falar com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), o que fazer? Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de fiscalização do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Fabrício Pancotto, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabrício Pancotto -11-05-26.mp3
Lista de produtos contaminados da Ypê
Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:
Lava Louças Ypê Clear Care
Lava Louças com enzimas ativas Ipê
Lava Louças Ypê
Lava Louças Ypê Clear Care
Lava Louças Ypê Toque Suave
Lava Louças concentrado Ypê Green
Lava Louças Ypê Clear
Lava Louças Ypê Green
Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
Lava Roupas Líquido
Tixan Ypê Cuida das Roupas
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
Lava Roupas Líquido Ypê Express
Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT
Lava Roupas Líquido Ypê Premium
Lava Roupas Tixan Maciez
Lava Roupas Tixan Primavera
Desinfetante Bak Ypê
Desinfetante de uso geral Atol
Desinfetante Perfumado Atol
Desinfetante Pinho Ypê
Lava roupas Tixan Power ACT