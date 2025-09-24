Produtos vencidos valem novos no mercado? Procon-ES explica!

Você já se deparou com um produto vencido nas prateleiras de um supermercado e se perguntou o que fazer? A situação é mais comum do que parece e muitas pessoas ainda não sabem como agir quando isso acontece. Afinal, ao encontrar um item com prazo de validade expirado, quais os direitos do consumidor? Em entrevista à CBN Vitória, a diretora geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Letícia Coelho Nogueira, explica como funciona a campanha “Fiscal Consumidor” e detalha quais obrigações os estabelecimentos devem cumprir. Ouça a conversa completa!