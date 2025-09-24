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Produtos vencidos valem novos no mercado? Procon-ES explica!

Ouça a participação da Letícia Coelho Nogueira, diretora geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Publicado em 24 de Setembro de 2025 às 12:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 set 2025 às 12:10
Supermercado
Supermercado Crédito: Pixabay
Você já se deparou com um produto vencido nas prateleiras de um supermercado e se perguntou o que fazer? A situação é mais comum do que parece e muitas pessoas ainda não sabem como agir quando isso acontece. Afinal, ao encontrar um item com prazo de validade expirado, quais os direitos do consumidor? Em entrevista à CBN Vitória, a diretora geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Letícia Coelho Nogueira, explica como funciona a campanha “Fiscal Consumidor” e detalha quais obrigações os estabelecimentos devem cumprir. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - LETICIA COELHO NOGUEIRA - 24-09-25.mp3

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