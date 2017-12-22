Produtos alimentícios contribuem para indústria capixaba crescer 2,5%

Na série retrospetiva 2017 e perspectivas para 2018, a indústria capixaba deve fechar o ano com um crescimento de 2,5%, na oitava posição entre os 27 estados brasileiros. O avanço está associado ao comportamento positivo de três setores: produtos alimentícios, indústrias extrativas e celulose, papel e produtos de papel. Raphael Cassaro, Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, estima que para 2018 o crescimento será um pouco maior, de 3,7%.