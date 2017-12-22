Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Produtos alimentícios contribuem para indústria capixaba crescer 2,5%
RETROSPECTIVA 2017

Produtos alimentícios contribuem para indústria capixaba crescer 2,5%

Para 2018, expectativa da Findes é de crescimento de 3,7%

Publicado em 22 de Dezembro de 2017 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 dez 2017 às 10:47
Na série retrospetiva 2017 e perspectivas para 2018, a indústria capixaba deve fechar o ano com um crescimento de 2,5%, na oitava posição entre os 27 estados brasileiros. O avanço está associado ao comportamento positivo de três setores: produtos alimentícios, indústrias extrativas e celulose, papel e produtos de papel. Raphael Cassaro, Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, estima que para 2018 o crescimento será um pouco maior, de 3,7%. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Raphael Cassaro - 22-12-17~1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados