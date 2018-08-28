Produtores de café são alertados sobre utilização de adubo líquido

Um alerta no meio rural do Espírito Santo: produtores têm usado o adubo liquído sem orientação técnica e produto sem registro no Ministério da Agricultura. Dimmy Barbosa, Superintendente Federal de Agricultura no Espírito Santo, é quem faz o alerta. “O que estamos vendo aqui é um posicionamento equivocado de alguns produtores, não respeitando a análise de solo ou a demanda da cultura. Por exemplo, se o café precisa de 300 kg de nitrogênio por ano, muitos vendedores estão comercializando 20, 40, 50 kg desse produto comercial, adubo líquido por hectare. Ele estaria jogando 10% a 20% do que as plantas precisam. Não existe milagre, hoje é ciência e os produtores têm que tomar cuidado”, ele alerta.

Ele também explica que muitos produtos que estão sendo utilizados não tem embasamento técnico-científico e o trabalho de pesquisa das instituições o que faz com que o produtor precise tomar cuidados. “O mais importante ainda é que algumas empresas que não possuem registro no Ministério da Agricultura. Ou seja, algumas daquelas informações que estão no rótulo podem não ser garantidas e mesmo assim estão sendo comercializadas por telefone. Essas empresas estão entrando em contato diretamente com os produtores e vendendo aqui no Estado”, explica.

O Superintendente Federal explica que gostaria de chamar a atenção dos produtores e dos técnicos que veem este tipo de produto sendo comercializado para que denunciem para o Ministério da Agricultura para que seja possível verificar se as empresas possuem registros e se os produtos estão sendo posicionados da forma correta para os produtores.

“Não é proibido vender adubo líquido. Existem diversos produtos com diferentes tecnologias do mercado. O fertilizante líquido é utilizado em algumas culturas e vai ter um bom efeito se for posicionado corretamente por um técnico para chamar a atenção dos produtores para o uso inadequado dos produtos, utilizando dose baixa e, principalmente, produtos que não têm registro no Ministério da Agricultura. Ou seja, o produto pode não ter a garantia das informações contidas no rótulo, o que pode gerar prejuízo para o produtor até o segundo ano da lavoura”, finaliza.