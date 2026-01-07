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Agronegócio

Produção de macadâmia cresce no ES; conheça os segredos da produção!

Além do mercado interno, a macadâmia capixaba tem forte presença no comércio exterior

Publicado em 07 de Janeiro de 2026 às 12:06

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 jan 2026 às 12:06
Nozes de macadâmia
Nozes de macadâmia Crédito: Divulgação/Freeletics
Alimento rico em fibras, proteínas e vitaminas, a macadâmia está "bombando" no Espírito Santo! Produzida integralmente em São Mateus, no norte do Estado, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) informa que a noz tem ganhos expressivos de eficiência e forte inserção no mercado internacional, com destino praticamente exclusivo aos Estados Unidos. Os dados mais recentes mostram que o crescimento da macadâmia capixaba está associado mais ao aumento da produtividade do que à expansão de área. Entre 2022 e 2024, segundo dados da Seag, a área cultivada permaneceu estável, em torno de 660 hectares, enquanto a produção avançou de forma significativa. Foram 1.470 toneladas em 2022, 1.530 toneladas em 2023 e 2.055 toneladas em 2024, um salto de 39,8% em apenas dois anos, sem ampliação da área colhida. O desempenho reflete a maturação dos pomares, a adoção de tecnologias e o aprimoramento do manejo agrícola, características típicas de culturas perenes.
Além do mercado interno, informa a Seag, a macadâmia capixaba tem forte presença no comércio exterior. Em 2023, as exportações somaram US$ 1,18 milhão, com 152,9 toneladas embarcadas. Em 2024, mesmo com oscilações nos preços internacionais, o volume cresceu para 165,4 toneladas, totalizando US$ 969,7 mil. Já em 2025, considerando o período de janeiro a novembro, as exportações alcançaram US$ 1,27 milhão, com 183 toneladas, superando os resultados dos anos anteriores antes mesmo do fechamento do ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Enio Bergoli - 07-01-25.mp3

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