Produção de macadâmia cresce no ES; conheça os segredos da produção!

Alimento rico em fibras, proteínas e vitaminas, a macadâmia está "bombando" no Espírito Santo! Produzida integralmente em São Mateus, no norte do Estado, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) informa que a noz tem ganhos expressivos de eficiência e forte inserção no mercado internacional, com destino praticamente exclusivo aos Estados Unidos. Os dados mais recentes mostram que o crescimento da macadâmia capixaba está associado mais ao aumento da produtividade do que à expansão de área. Entre 2022 e 2024, segundo dados da Seag, a área cultivada permaneceu estável, em torno de 660 hectares, enquanto a produção avançou de forma significativa. Foram 1.470 toneladas em 2022, 1.530 toneladas em 2023 e 2.055 toneladas em 2024, um salto de 39,8% em apenas dois anos, sem ampliação da área colhida. O desempenho reflete a maturação dos pomares, a adoção de tecnologias e o aprimoramento do manejo agrícola, características típicas de culturas perenes.