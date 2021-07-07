Produção capixaba de cacau se destaca pela alta qualidade das amêndoas

Neste dia 7 de julho, comemora-se o Dia Mundial do Chocolate! E para a produção dessa delícia amada por muitos, é necessário o cacau. O Espírito Santo é um polo de cacauicultura, que ocupa uma área cultivada de mais de 23 mil hectares, com uma produção de oito toneladas de amêndoas, segundo dados do Incaper do ano passado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o extensionista Lucas Calazans, do Incaper, explica que apesar de o Estado não estar entre os maiores produtores, nosso cacau não perde em qualidade. "Temos cacau de qualidade, com destaque nacional e até internacional", ele afirma.