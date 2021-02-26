Procurando emprego? Saiba quais são os erros mais comuns no currículo

O assunto agora é mercado de trabalho. O currículo funciona como um cartão de visitas de um profissional. É com esse documento que o candidato apresenta as suas experiências e formação na hora de concorrer a uma vaga de emprego. E para chamar a atenção da empresa, é necessário que o currículo tenha informações objetivas. Mas quais informações são importantes? Quem explica é psicóloga e especialista em pessoas e carreiras, Gisélia Freitas. Acompanhe!