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MERCADO DE TRABALHO

Procurando emprego? Saiba quais são os erros mais comuns no currículo

Quem explica é psicóloga e especialista em pessoas e carreiras, Gisélia Freitas. Acompanhe!

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2021 às 10:36
O assunto agora é mercado de trabalho. O currículo funciona como um cartão de visitas de um profissional. É com esse documento que o candidato apresenta as suas experiências e formação na hora de concorrer a uma vaga de emprego. E para chamar a atenção da empresa, é necessário que o currículo tenha informações objetivas. Mas quais informações são importantes? Quem explica é psicóloga e especialista em pessoas e carreiras, Gisélia Freitas. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Giselia Freitas - 26-02-21.mp3

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