Procurando emprego? Saiba como usar o LinkedIn a seu favor

O LinkedIn é uma das principais redes sociais destinadas para buscar vagas de emprego, mas, apesar disso, boa parte de seus internautas podem, talvez, não se dar conta das suas reais funcionalidades e como usá-las a seu favor. Está nesse grupo? Pois fique atento porque a gente traz, agora, uma conversa com o consultor de mídias sociais e marketing digitais, Cristiano Santos, que é um dos grandes especialista em LinkedIn da atualidade. Ele participou, nesta semana, aqui em Vitória, do TEDxUfes, evento de organização independente e licenciado pela TED (Tecnologia, Entretenimento, Design) e conversou com a CBN sobre o assunto. Confira!