Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

REDES SOCIAIS

Procurando emprego? Saiba como usar o LinkedIn a seu favor

Muitos usuários ainda não conhecem todas as ferramentas dessa rede social, nem suas reais funcionalidades e como usá-las a seu favor

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 10:51

Publicado em 

23 nov 2019 às 10:51
O LinkedIn é uma das principais redes sociais destinadas para buscar vagas de emprego, mas, apesar disso, boa parte de seus internautas podem, talvez, não se dar conta das suas reais funcionalidades e como usá-las a seu favor. Está nesse grupo? Pois fique atento porque a gente traz, agora, uma conversa com o consultor de mídias sociais e marketing digitais, Cristiano Santos, que é um dos grandes especialista em LinkedIn da atualidade. Ele participou, nesta semana, aqui em Vitória, do TEDxUfes, evento de organização independente e licenciado pela TED (Tecnologia, Entretenimento, Design) e conversou com a CBN sobre o assunto. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Cristiano Santos - 18.21s - 23-11-19
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados