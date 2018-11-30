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AEROPORTO DE VITÓRIA

Procuradoria do Estado questionará judicialmente modelo de concessão

O leilão está marcado para março do próximo ano e segundo modelo anunciado reunião em um único bloco os aeroportos de Vitória e Macaé

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 nov 2018 às 12:05
O governo do Estado decidiu recorrer à justiça para evitar que o Aeroporto de Vitória seja privatizado em um modelo de concessão conjunto com o de Macaé, no Rio de Janeiro. Na avaliação do Procurador Geral do Estado, Alexandre Alves, a modalidade prejudica o Espírito Santo já que o mesmo grupo que vencer o leilão, previsto para março do próximo ano, teria que se organizar para construir um novo aeroporto, no caso de Macaé, e administrar o outro, de Vitória, que já está pronto. Tanto a concessão do bloco como o valor de outorga serão questionados na ação que será formalizada na próxima semana junto à justiça federal. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Nogueira Alves - 30-11-18

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