Procuradoria do Estado questionará judicialmente modelo de concessão

O governo do Estado decidiu recorrer à justiça para evitar que o Aeroporto de Vitória seja privatizado em um modelo de concessão conjunto com o de Macaé, no Rio de Janeiro. Na avaliação do Procurador Geral do Estado, Alexandre Alves, a modalidade prejudica o Espírito Santo já que o mesmo grupo que vencer o leilão, previsto para março do próximo ano, teria que se organizar para construir um novo aeroporto, no caso de Macaé, e administrar o outro, de Vitória, que já está pronto. Tanto a concessão do bloco como o valor de outorga serão questionados na ação que será formalizada na próxima semana junto à justiça federal.