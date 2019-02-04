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TRAGÉDIA BRUMADINHO

Procuradores com atuação no ES integram força-tarefa nacional

MPF já trabalha pela responsabilização da empresa Vale, bem como para que os recursos disponíveis sejam canalizados ao atendimento imediato das vítimas e na busca pelos desaparecidos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 fev 2019 às 11:36
Procuradores do Ministério Público Federal (MPF) que estão há mais de três anos lidando com o caso do rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG) também passam a atuar no desdobramentos da tragédia de Brumadinho, também em Minas, ocorrida em 25 de janeiro.
O Procurador da República em Colatina, Malê de Aragão Frazão, um dos integrantes, destaca em entrevista à CBN Vitória, que as instituições já trabalham pela responsabilização da empresa Vale, bem como para que os recursos disponíveis sejam canalizados ao atendimento imediato das vítimas e na busca pelos desaparecidos. Ele destaca que a proximidade, seja espacial ou temporal, dessas duas tragédias, impõe às instituições que atuem com redobrada cautela.
Além do procurador do MPF com atuação no Espírito Santo, Malê de Aragão Frazão, também compõem a força-tarefa nacional os procuradores Jorge Munhós de Souza e Paulo Henrique Camargos Trazzi. 
Procurada pela CBN Vitória, a empresa Vale ainda não se manifestou sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Malê de Aragão Frazão - 04-02-19
 

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