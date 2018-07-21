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ENTREVISTAS

Procurador explica decisão que quer suspender renovação de Ferrovia

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 13:04

Publicado em 

21 jul 2018 às 13:04
O Ministério Público Federal no Espírito Santo requereu à Justiça que seja incluído no polo ativo da ação civil pública ajuizada pelo governo do Estado para suspender a renovação antecipada da concessão da Ferrovia Vitória-Minas para a Vale.
Para o MPF/ES, não existe a menor possibilidade jurídica de se considerar que a prorrogação antecipada da concessão possa ser feita mediante a realização de investimentos na construção de uma nova ferrovia, em outra região do país, e não na já existente. O MPF ratifica todos os pedidos do governo do Estado na ação e, por isso, requereu à Justiça ser parte no processo, como autor da ação.
Confira uma análise sobre o caso na entrevista com o Procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves. Ouça!
Entrevista CBN Vitória - Alexandre Nogueira - 21-07-18

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