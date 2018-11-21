Procurador explica decisão do CNJ de recalcular processos no ES

Decisão do corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou nesta terça-feira (20) que os valores devidos pelo Estado por meio dos precatórios da trimestralidade sejam totalmente recalculados e que, enquanto isso, todos os pagamentos permaneçam suspensos. Os precatórios gerados nos 30 processos judiciais sobre o tema alcançariam hoje cerca de R$ 14 bilhões ao Estado, caso os cálculos não fossem refeitos. Isso significa quase o valor total do Orçamento do Estado para um ano inteiro, já que o de 2018, por exemplo, é de R$ 16,87 bilhões.
A decisão atende a um pedido de providências formulado pelo desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), feito em agosto, e posteriormente endossada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira, detalha o assunto. Confira!
Entrevista - John Gomes - Alexandre Nogueira - 21-11-18.mp3