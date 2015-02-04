Procura por caixas d'água no Espírito Santo cresce tanto que indústria não consegue suprir demanda

Com a situação de seca e estiagem em todo o território do Espírito Santo, a população busca alternativas para garantir o abastecimento residencial aumentando a reserva de água em caixas d'água. A procura pelo produto cresceu tanto entre os capixabas, que a indústria já não consegue atender a toda demanda nas cidades da Grande Vitória e interior.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente do Sindicato das empresas de Material de Construção, Wilson Bozi, diz que as caixas fabricadas no Espírito Santo estão sendo levadas também para abastecer os outros estados do Sudeste. Ele revela ainda que, antes da estiagem, as encomendas nas lojas de material de construção eram atendidas em cerca de dois dias, mas agora, a espera chega a pelo menos sete dias úteis. Ouça: