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Procons em mutirão para fiscalizar postos de combustíveis

Estão na mira os estabelecimentos que não reduziram os valores da gasolina e do diesel

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mai 2023 às 11:34
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível Crédito: Pixabay
Começou nesta quarta-feira (24) o mutirão da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) para monitorar os postos de combustíveis que não reduziram os preços médios de venda de gasolina e diesel, após a queda de preços promovida pela Petrobras.
No último dia 16, a Senacon emitiu também um ofício aos Procons estaduais e municipais, solicitando esse monitoramento em postos de combustíveis de todo o país. O documento instruía as unidades do Procon a fazerem um levantamento detalhado dos preços. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de fiscalização do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), João Paulo Cardoso Cordeiro, fala sobre o mutirão e a fiscalização em postos no Espírito Santo. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Paulo Cardoso Cordeiro - 26-05-23.mp3
As denúncias podem ser enviadas para o WhatsApp (27) 3323-6237.

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