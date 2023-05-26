Procons em mutirão para fiscalizar postos de combustíveis

Começou nesta quarta-feira (24) o mutirão da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) para monitorar os postos de combustíveis que não reduziram os preços médios de venda de gasolina e diesel, após a queda de preços promovida pela Petrobras.

No último dia 16, a Senacon emitiu também um ofício aos Procons estaduais e municipais, solicitando esse monitoramento em postos de combustíveis de todo o país. O documento instruía as unidades do Procon a fazerem um levantamento detalhado dos preços. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de fiscalização do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), João Paulo Cardoso Cordeiro, fala sobre o mutirão e a fiscalização em postos no Espírito Santo.