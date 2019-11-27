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BLACK FRIDAY

Procon Vitória orienta consumidores sobre Black Friday

Equipes estarão no bairros Jardim da Penha, Jardim Camburi, Enseada do Suá e Centro até sexta (29)

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 13:48

Publicado em 

27 nov 2019 às 13:48
Até sexta-feira (29), o Procon Vitória realiza a operação educativa "Black Friday" para preparar os consumidores para aproveitar as melhores ofertas anunciadas pelo comércio varejista, sem se endividarem. Para isso é preciso ficar atento para não cair em propagandas enganosas, fraudes ou em armadilhas de alguns comerciantes. Nesta quarta-feira, dia 27, a equipe vai percorrer as ruas de Jardim Camburi e Jardim da Penha. Na quinta-feira, dia 28, a ação será no Centro. E na sexta-feira, dia 29, dia da Black Friday, o grupo vai montar uma tenda em frente ao Shopping Vitória, levando orientações para evitar infrações ao Código de Defesa do Consumidor. A gerente do Procon Vitória, Herica Correa Souza, explica como será a ação e dá dicas para os consumidores fiquem atentos às eventuais armadilhas de alguns comerciantes. Acompanhe.
Entrevista - Patricia Vallim - Hérica Correa Souza - 27-11-19

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