Procon Vitória orienta consumidores sobre Black Friday

Até sexta-feira (29), o Procon Vitória realiza a operação educativa "Black Friday" para preparar os consumidores para aproveitar as melhores ofertas anunciadas pelo comércio varejista, sem se endividarem. Para isso é preciso ficar atento para não cair em propagandas enganosas, fraudes ou em armadilhas de alguns comerciantes. Nesta quarta-feira, dia 27, a equipe vai percorrer as ruas de Jardim Camburi e Jardim da Penha. Na quinta-feira, dia 28, a ação será no Centro. E na sexta-feira, dia 29, dia da Black Friday, o grupo vai montar uma tenda em frente ao Shopping Vitória, levando orientações para evitar infrações ao Código de Defesa do Consumidor. A gerente do Procon Vitória, Herica Correa Souza, explica como será a ação e dá dicas para os consumidores fiquem atentos às eventuais armadilhas de alguns comerciantes. Acompanhe.