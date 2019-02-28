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Procon Vitória faz levantamento de preços dos combustíveis na capital

O Procon municipal visitou 28 estabelecimentos instalados nos principais eixos viários de Vitória

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 20:20

Publicado em 

28 fev 2019 às 20:20
Foi realizado durante as últimas semanas pelo Procon de Vitória uma pesquisa que compara os preços de combustíveis nos postos da capital. O Procon visitou 28 estabelecimentos instalados nos principais eixos viários da capital. A gerente do Procon de Vitória, Herica Correa Souza, traz mais detalhes para o ouvinte da Rádio CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - John Gomes - Erica Correia - 28-02-19
>> MAIS INFORMAÇÕES:
Variação por região
A equipe do Núcleo de Comunicação, Educação Pesquisa e Dados do Procon Vitória, responsável pela coleta dos dados, identificou ainda a variação de preços por bairros.
Na Ilha do Príncipe (Região 1) foi encontrado o menor preço para a gasolina: R$ 4,149. Em Bento Ferreira, (Região 3), o Etanol é comercializado com menor preço: R$ 3,200. Já em Jardim da Penha o GNV e o Diesel S-10 são vendidos pelo menor preço: R$ 3,188 e R$ 3,299, respectivamente.
Outra informação revelada na pesquisa é a variação de preços dos combustíveis entre bairros da mesma região administrativa. Por exemplo, entre os bairros que compõem a Região 1, a gasolina comum com menor preço é comercializada em postos da Ilha do Príncipe, enquanto que no Parque Moscoso são encontrados o Etanol, Diesel e o Diesel S-10.
Informações Procon de Vitória

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