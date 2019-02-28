Procon Vitória faz levantamento de preços dos combustíveis na capital

Foi realizado durante as últimas semanas pelo Procon de Vitória uma pesquisa que compara os preços de combustíveis nos postos da capital. O Procon visitou 28 estabelecimentos instalados nos principais eixos viários da capital. A gerente do Procon de Vitória, Herica Correa Souza, traz mais detalhes para o ouvinte da Rádio CBN Vitória. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - John Gomes - Erica Correia - 28-02-19

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Variação por região

A equipe do Núcleo de Comunicação, Educação Pesquisa e Dados do Procon Vitória, responsável pela coleta dos dados, identificou ainda a variação de preços por bairros.

Na Ilha do Príncipe (Região 1) foi encontrado o menor preço para a gasolina: R$ 4,149. Em Bento Ferreira, (Região 3), o Etanol é comercializado com menor preço: R$ 3,200. Já em Jardim da Penha o GNV e o Diesel S-10 são vendidos pelo menor preço: R$ 3,188 e R$ 3,299, respectivamente.

Outra informação revelada na pesquisa é a variação de preços dos combustíveis entre bairros da mesma região administrativa. Por exemplo, entre os bairros que compõem a Região 1, a gasolina comum com menor preço é comercializada em postos da Ilha do Príncipe, enquanto que no Parque Moscoso são encontrados o Etanol, Diesel e o Diesel S-10.