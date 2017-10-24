Procon vai monitorar preços para evitar fraudes na Black Friday

Daqui a exato um mês, em 24 de novembro, começa a tradicional feira de descontos de sexta-feira, a conhecida Black Friday. Muita gente espera a data, é claro, para aproveitar a oportunidade de comprar produtos mais baratos e já aquecer o estoque de presentes rumo às festas de fim de ano. O Procon Municipal da Serra, já inicia o trabalho de monitoramento dos preços de produtos para evitar fraudes. Nesta edição do CBN Cotidiano, a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos, detalha o assunto. Confira!