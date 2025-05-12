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Fraude no INSS

Procon teve mais de mil queixas de desconto irregular em pensões e aposentadorias

Saiba como buscar seus direitos na entrevista com a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira

Publicado em 12 de Maio de 2025 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mai 2025 às 10:48
Previdência Social, INSS
Previdência Social, INSS Crédito: Divulgação/Governo federal
Mais de mil aposentados e pensionistas do Espírito Santo procuraram o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) depois de identificarem descontos indevidos nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão estadual de defesa do consumidor passou a registrar esse tipo de queixa em 2023. O maior número de casos foi recebido no ano passado. Registros em 2023 foram 13; em 2024, 839 e em 2025, 177 – até o mês de abril. 
A maioria dos aposentados afirma não conhecer as entidades responsáveis e nega ter se associado voluntariamente. Em alguns casos, foi constatado que a adesão ocorreu de forma oculta, durante a contratação de empréstimos ou outros serviços. Diante dessas denúncias, o Procon-ES notificou as associações reclamadas para que comprovem a regularidade dos descontos realizados, informa. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Letícia Coelho Nogueira -12-05-25.mp3
Procon Estadual: O atendimento é realizado na sede, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, 935, em Vitória, de segunda a sexta-feira, mediante agendamento pelo site agenda.es.gov.br, ou no Faça Fácil Cariacica, na Rodovia Leste-Oeste, 154, bairro Santo André, de segunda a sábado, com agendamento disponível em facafacil.es.gov.br.
[fonte: Procon-ES]

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