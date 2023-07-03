Procon orienta sobre viagens de férias neste mês de julho

Idosos em viagem Crédito: Pixabay

Com a chegada do mês de julho muitas pessoas vão viajar para aproveitar as férias escolares. Nesse cenário, questões que sempre despertam dúvidas nessa época são relacionadas ao extravio de bagagem, compra de pacotes de viagens, aluguel para a temporada e os direitos do consumidor. O Procon de Vitória preparou um guia com orientações sobre o tema. Entre as dicas estão, por exemplo, que depois de escolher o destino da viagem de férias, é importante avaliar as vantagens dos pacotes e das excursões. Os pacotes são mais indicados para quem quer liberdade na programação e fazer roteiros mais individualizados. Já nas excursões, os roteiros e horários são elaborados para o grupo e todos os integrantes precisam colaborar para o sucesso da viagem. Em todos os casos, a pesquisa de preços é fundamental. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Diego Libardi, traz as orientações.

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Os anúncios e folhetos de divulgação das viagens devem conter informações claras e de fácil compreensão, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Preços dos transportes aéreos e terrestres, categoria das passagens, taxas de embarque, tipos de acomodação (quarto duplo, individual), traslados, refeições, guias, número exato de dias, juros dos pagamentos e despesas que não estão incluídas devem estar muito bem descritas no contrato.

Para viagens internacionais, o consumidor deve estar atento ao câmbio de moedas estrangeiras, que afetam os custos da viagem e o planejamento. No caso dos pagamentos realizados com cartão de crédito, observar como as empresas realizam a conversão: se no ato da compra ou na data do fechamento da fatura. Com essa informação, o consumidor pode decidir por outras formas de pagamento, ponderando sobre os benefícios da compra antecipada de bilhetes para shows, museus, eventos e outros atrativos.

Contratos:

Uma vez escolhida a empresa e o pacote, todos os termos devem ser estabelecidos por escrito. No contrato deve constar tudo o que foi acertado verbalmente e oferecido pela publicidade. As cláusulas que preveem eventuais necessidades de alteração (por exemplo: hotéis, passeios, taxas extras e transportes) devem estar em destaque.

É sempre muito importante que o consumidor mantenha consigo uma cópia do contrato, assinado e datado, além de todos os prospectos, anúncios e folhetos publicitários do que foi contratado. Além disso, a agência de viagem deve fornecer os comprovantes de reserva de hotéis, traslados, recibos dos valores pagos, bilhetes e passagens com datas de saída e chegada.

Vistos, vacinas e outras exigências:

É muito importante informar-se sobre a necessidade de vistos, vacinas, autorização para viagens de menores e outras obrigações. Algumas dessas exigências demandam antecedência e, caso não sejam providenciadas a tempo, podem impedir a viagem.

Para viagens aéreas, é importante saber sobre os limites de peso e dimensões da bagagem, o que deve ser despachado e o que pode ser transportado na cabine do avião. A bagagem deve ser identificada interna e externamente.

Qualquer problema durante a viagem deve ser comunicado ao agente de viagem e, se possível, registrado por meio de foto ou vídeo.

Atendimento do Procon:

O Procon Vitória está à disposição dos consumidores na Casa do Cidadão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Reclamações e dúvidas também podem ser registradas pelo aplicativo Procon Vitória e também pessoalmente, com dia e horários marcados por meio do agendamento online, no endereço: https://agendamento.vitoria.es.gov.br/