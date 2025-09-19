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Seus direitos

Procon orienta consumidor sobre direitos ao comprar bike elétrica ou ciclomotor

Ouça o Superintendente do Procon de Vila Velha, Moisés Penha

Publicado em 19 de Setembro de 2025 às 11:35

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 set 2025 às 11:35
Bicicletas elétricas
Bicicletas elétricas Crédito: Shutterstock
Cada vez mais populares, as bicicletas elétricas e ciclomotores já são veículos alternativos para melhorar a mobilidade urbana. Pensando em quem já tem ou está comprando esses veículos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Procon Municipal, elaborou um conjunto de orientações para consumidores. A iniciativa responde ao aumento do número de consultas que o órgão de defesa do consumidor vem recebendo, relacionadas a direitos, garantias e requisitos legais para utilização desses ciclomotores. Em entrevista à CBN Vitória, Moisés Penha, superintendente do Procon Vila Velha, explica os seus direitos. Acompanhe!
CBN - ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - MOISES PENHA - 19-09-25.mp3

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