Procon orienta consumidor sobre direitos ao comprar bike elétrica ou ciclomotor

Cada vez mais populares, as bicicletas elétricas e ciclomotores já são veículos alternativos para melhorar a mobilidade urbana. Pensando em quem já tem ou está comprando esses veículos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Procon Municipal, elaborou um conjunto de orientações para consumidores. A iniciativa responde ao aumento do número de consultas que o órgão de defesa do consumidor vem recebendo, relacionadas a direitos, garantias e requisitos legais para utilização desses ciclomotores. Em entrevista à CBN Vitória, Moisés Penha, superintendente do Procon Vila Velha, explica os seus direitos. Acompanhe!