Procon notifica Uber por conta do aumento de cancelamentos de viagens

Está mais difícil conseguir carro de aplicativo em Vitória Crédito: Freepik

É usuário de aplicativo de transporte e tem testemunhado cancelamentos recorrentes de corridas pelos motoristas? Diante desse cenário, também no Espírito Santo, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), enviou notificação à Uber, na última quinta-feira (18), para que a empresa preste esclarecimentos acerca das diversas queixas dos consumidores recebidas pelo órgão relacionadas à prestação de serviço insatisfatório pelos motoristas cadastrados na empresa. Segundo o Procon, as insatisfações dos consumidores estão relacionadas ao cancelamento excessivo de viagens, à demora para a localização de motoristas disponíveis para atendimento e ao aumento injustificado do valor da viagem ao localizar motorista, gerando uma sequência de transtornos aos consumidores. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, fala sobre o assunto.

Segundo ele, "as práticas de cancelamentos das viagens, além do posterior aumento do preço pela prestação do serviço, poderiam ser enquadradas como vantagem manifestamente excessiva, na medida em que dificultam o atendimento e oneram o consumidor. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deverá prestar o serviço de forma eficaz e com qualidade, evitando práticas comerciais desleais ou abusivas”, explica. Ainda, segundo o órgão, a empresa tem o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar a partir do recebimento da notificação.

A empresa Uber foi novamente demanda nesta terça-feira (23) sobre a notificação do Procon Estadual, mas até a publicação desta entrevista, não havia se posicionado.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogério Athayde - 23-11-21