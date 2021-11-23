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Transporte

Procon notifica Uber por conta do aumento de cancelamentos de viagens

Ouça entrevista com diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 nov 2021 às 12:17
Uber, transporte por aplicativo, carro de aplicativo
Está mais difícil conseguir carro de aplicativo em Vitória Crédito: Freepik
É usuário de aplicativo de transporte e tem testemunhado cancelamentos recorrentes de corridas pelos motoristas? Diante desse cenário, também no Espírito Santo, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), enviou notificação à Uber, na última quinta-feira (18), para que a empresa preste esclarecimentos acerca das diversas queixas dos consumidores recebidas pelo órgão relacionadas à prestação de serviço insatisfatório pelos motoristas cadastrados na empresa. Segundo o Procon, as insatisfações dos consumidores estão relacionadas ao cancelamento excessivo de viagens, à demora para a localização de motoristas disponíveis para atendimento e ao aumento injustificado do valor da viagem ao localizar motorista, gerando uma sequência de transtornos aos consumidores. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, fala sobre o assunto.
Segundo ele, "as práticas de cancelamentos das viagens, além do posterior aumento do preço pela prestação do serviço, poderiam ser enquadradas como vantagem manifestamente excessiva, na medida em que dificultam o atendimento e oneram o consumidor. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deverá prestar o serviço de forma eficaz e com qualidade, evitando práticas comerciais desleais ou abusivas”, explica. Ainda, segundo o órgão, a empresa tem o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar a partir do recebimento da notificação.
A empresa Uber foi novamente demanda nesta terça-feira (23) sobre a notificação do Procon Estadual, mas até a publicação desta entrevista, não havia se posicionado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogério Athayde - 23-11-21
SERVIÇO: Reclamações no Procon-ES podem ser registradas pelo e-mail [email protected] ou pessoalmente na sede, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro de Vitória, de segunda a sexta-feira ou no Faça Fácil Cariacica que atende também aos sábados até as 13 horas. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (27) 3323-6237.

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