Procon notifica quiosques das praias de Vitória para adequações

Na última semana, a fiscalização do Procon Vitoria percorreu seis quiosques da Curva da Jurema. Em todos os estabelecimentos visitados foram constatadas leves infrações ao Código do Consumidor. A falha de maior incidência foi a falta de cartazes ou placas com informações do número de telefone e endereço do órgão. Apenas em uma unidade, as informações estavam atualizadas. Na quinta-feira (11), os fiscais fiscalizaram quiosques da Praia de Camburi. Assim como na Curva da Jurema, foram verificadas falhas leves relativas às informações obrigatórias ao consumidor. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Raquel Vionet, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!