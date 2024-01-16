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Fiscalização

Procon notifica quiosques das praias de Vitória para adequações

Foram verificadas falhas leves relativas às informações obrigatórias ao consumidor

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 12:21

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jan 2024 às 12:21
Quiosques da Curva da Jurema
Quiosques da Curva da Jurema Crédito: Fernando Madeira
Na última semana, a fiscalização do Procon Vitoria percorreu seis quiosques da Curva da Jurema. Em todos os estabelecimentos visitados foram constatadas leves infrações ao Código do Consumidor. A falha de maior incidência foi a falta de cartazes ou placas com informações do número de telefone e endereço do órgão. Apenas em uma unidade, as informações estavam atualizadas. Na quinta-feira (11), os fiscais fiscalizaram quiosques da Praia de Camburi. Assim como na Curva da Jurema, foram verificadas falhas leves relativas às informações obrigatórias ao consumidor. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Raquel Vionet, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Raquel Vionet - 16-01-24

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