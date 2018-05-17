Procon notifica operadora Vivo após 'caladão' no Espírito Santo

Celular Crédito: Divulgação

Uma pane na operadora Vivo causou transtornos aos clientes da empresa nesta quinta-feira (17) em todo o Espírito Santo . A operadora informou que o problema foi ocasionado pelo rompimento de uma fibra ótica causado por "terceiros". Muitas empresas e motoristas de aplicativo, por exemplo, ficaram no prejuízo por conta do contratempo.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM), a gerente do Procon de Vitória, Herica Correa Souza, falou que os usuários que se sentiram lesados e prejudicados pela pane devem registrar uma ocorrência no Procon. "Pessoas que usam a internet móvel para trabalhar devem fazer a soma dos prejuízos e formalizar a queixa", explicou.

A gerente também informou que o órgão recebeu muitas reclamações sobre a operadora na manhã desta quinta (17) e que a operadora já foi notificada. "Já notificamos a Vivo e eles terão até 10 dias úteis para se posicionar sobre o problema", revelou.

A gerente disse, também, que, quanto mais demorado é o restabelecimento do serviço, a notificação se torna mais grave. "As chamadas de emergência, por exemplo, não funcionaram também. Se alguém se sentiu mal e teve dificuldades de chamar socorro, isso pode acarretar a um problema maior", explicou.

Herica informou que os clientes da empresa de telefonia móvel podem fazer o registro da queixa até mesmo em casa, para que, assim, o Procon possa somar quantas pessoas foram prejudicadas pela falta do serviço. "Os usuários podem registrar a ocorrência na Casa do Cidadão no bairro Itararé , em Vitória , pelo Fala Vitória, no número 156 ou pelo aplicativo do Procon, o Procon Online. Ainda não conseguimos contabilizar o número de pessoas prejudicadas", informou.

POSICIONAMENTO DA VIVO

A Vivo informa que os serviços da rede móvel no estado do Espirito Santo, estão normalizados desde às 14h10 desta quinta-feira (17).

A empresa esclarece que devido a rompimento de fibra ótica, ocasionado por obras de terceiros, os clientes móveis no estado do Espirito Santo, enfrentaram dificuldades para acessar a internet, originar e receber chamadas.